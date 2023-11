MPCFL – Pobjeda Budućnosti, neriješeno na DG areni i Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su pobjedu, dok su bez pobjednika završeni dueli na DG areni i u Petrovcu, u utakmicama 16. kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Budućnost je danas u Podgorici savladala bjelopoljsko Jedinstvo 3:2 i upisala deveti trijumf ove sezone.

Zvaničnog šampiona do pobjede vodili su Miloš Brnović u 31, Marko Mrvaljević u 60. i Almeida u 64. minutu.

Dvostruki strijelac za Jedinstvo bio je Žarko Korać u 85. i 88. minutu.

Na DG areni, Mladost i Sutjeska igrali su neriješeno 1:1.

Domaćin je poveo golom Bogdana Milića u 51. minutu.

Konačan rezultat postavio je Srđan Krstović u 69. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Petrovca i Arsenala, koji su na stadionu “Mitar Mićo Goliš” igrali 1:1.

Vođstvo domaćinu donio je Slobodan Babić u 37. minutu.

Izjednačio je, samo pet minuta kasnije, Boban Đorđević u 42. minutu.

Duel Mornara i Rudara je odgođen.

U 18 sati i 30 minuta počeće duel Dečića i Jezera.

