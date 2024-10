MPCFL: Petrovac nastavio seriju, Dečiću bod u Baru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca i Sutjeske ostvarili su pobjede, dok je Dečić osvojio samo bod u 13. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Petrovac je u Beranama savladao plavsko Jezero 1:0 i upisao četvrti uzastopni trijumf.

Odlučujući pogodak, za osmu pobjedu ove sezone, postigao je Andrej Pupović u 56. minutu.

Sutjeska je u Tivtu savladala ekipu Arsenala 1:0 i zabilježila četvrti trijumf ove sezone.

Pitanje pobjednika riješio je Nikola Janjić u 64. minutu iz jedanaesterca.

Sutjeska je prekinula seriju od četiri meča bez pobjede, dok je Arsenal bez tri boda već šest utakmica.

Domaćin je finiš meča odigrao sa igračem manje, nakon isključenja Vladimira Kašćelana u 81. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Mornara i Dečića u Baru, koji je završen 1:1.

Zvanični šampion, koji je pet mečeva bez pobjede, poveo je golom Ognjena Stijepovića u 39. minutu.

Konačan rezultat postavio je Filip Mitrović u 79. minutu.

Slavio je i Otrant-Olimpik koji je na Trening kampu Fudbalskog saveza savladao Jedinstvo Francu 2:1 i prekinuo seriju od devet mečeva bez trijumfa.

Do treće pobjede, kojom je pobjegao sa poljednjeg mjesta na tabeli, došao je golovima Baba Muse u 9. i Halila Muharemovića u 32. minutu.

Jedini pogodak za Jedinstvo postigao je Žarko Korać iz jedanaesterca u 56. minutu.

Vodeća Budućnost igraće u Kotoru, u 18 sati, protiv Bokelja.

