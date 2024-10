MPCFL: Budućnost nastavila seriju u Nikšiću, Dečiću bod u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras u Nikšiću ekipu Sutjeske 1:0, u posljednjem meču 11. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Lider šampionata upisao je četvrtu uzastopnu, ukupno osmu, pobjedu ove sezone i učvrstila se na čelnoj poziciji na tabeli.

Odlučujući pogodak postigao je Ognjen Gašević u 37.

minutu.

Slavio je i drugoplasirani Petrovac, koji je na Trening kampu Fudbalskog saveza pobijedio Otrant-Olimpik 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Dejan Boljević u 70. minutu.

Branilac trofeja, Dečić iz Tuzi, igrao je u Tivtu sa Arsenalom 0:0 i upisao peti remi ove sezone.

Ekipa iz Tuzi na posljednja tri meča je bez pobjede i datog gola.

Jedinstvo je u Kotoru slavilo protiv Bokelja 2:1 i petim trijumfom preuzela četvrto mjesto na tabeli.

Do pobjede došlo je golovima Meda Jukovića u 10. i Armina Bošnjaka u 42. minutu. Jedini pogodak za Bokelj postigao je Vasilije Čavor u 65. minutu.

Domaći teren odbranio je Mornar, koji je u Baru slavio protiv Jezera 2:0, golovima Darka Zorića u 12. i Bobana Đorđevića u 21. minutu.

Budućnost je, sa utakmicom manje, vodeća na tabeli sa 26 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 20 bodova i odgođeni duel protiv Budućnosti, Dečić je treći sa 17, dok je Jedinstvo na četvrtom mjestu sa 16 bodova.

