MPCFL: Budućnost bolja od Jezera u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras u Bijelom Polju ekipu Jezera 2:0, u posljednjem meču sedmog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Lidera šampionata do pobjede, pete ove sezone, vodio je Milan Vukotić, golovima u 45. i 58. minutu.

Na jučerašnjim utakmicama postignuiti su sljedeći rezultati: Jedinstvo Franca – Dečić 1:1, Bokelj – Petrovac 0:1, Otrant-Olimpik – Sutjeska 1:3 i Mornar – Arsenal 4:0.

Budućnost je, nakon sedmog kola, vodeća na tabeli sa 17 bodova.

Drugoplasirani Petrovac osvojio je 14, dok Dečić sa utakmicom manje ima 12 bodova.

Na četvrtom mjestu je Sutjeska sa devet bodova.

