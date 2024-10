MPCFL: Bokelj osvojio Tuzi, Petrovac pobijedio Sutjesku

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečiča doživjeli su poraz, dok je Petrovac nastavio seriju dobrih rezultata i upisao treći uzastopni trijumf u 12. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Dečić je pred svojim navijačima poražen od Bokelja 2:1 i seriju bez pobjede produžio na četiri meča.

Bokelj je poveo golom Dejana Pepića u 37. minutu.

Izjednačio je Leon Ujkaj u 55, a petu pobjedu kotorskom timu donio je Igor Poček u 56. minutu.

Petrovac je pred svojim navijačima savladao Sutjesku 1:0, a odlučujući pogodak postigao je

Aleksandar Kapisoda u 76. minutu.

Petrovac, koji je zabilježio sedmu pobjedu i zadržao drugo mjesto na tabeli, meč je završio za deset igrača, nakon što je Rodrigo Faust u 53. minutu dobio crveni karton.

Sutjeska ni u četvrtom uzastopnom meču nije uspjela da se domogne pobjede.

Mornar je Bijelom Polju savladao Jedinstvo 2:1, a do četvrte pobjede ove sezone došao je golovima Bobana Đorđevića u 11. i Darka Zorića u 41. minutu.

Jedini pogodak za domaći sastav postigao je Žarko Korać u 40. minutu.

U derbiju začelja, Jezero je u Beranama pobijedilo Otrant-Olimpik 1:0 i posljendje mjesto na tabeli prepustilo rivalu.

Pitanje pobjednika riješio je Mihailo Perović u 14. minutu.

U posljednjem meču ovog kola večeras su rivali Budućnost i Arsenal.

