Mornar sjutra protiv Mege

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata igraće sjutra u Podgorici protiv Mege utakmicu 19. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim na začelju je tabele sa samo jednim trijumfom i serijom od 11 poraza.

U seriji loših rezultata je i Mega, koja je izgubila posljednja četiri meča.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je osam pobjeda.

Prvi međusobni duel dobila je 84:59.

Trener Mihailo Pavićević kazao je da Mornar više nema razloga za nikakav alibi.

“Od sada, pa do kraja prvenstva, izuzev utakmice sa Partizanom, svaka utakmica nam je biti ili ne biti”, rekao je Pavićević.

On je istakao da Mornar čeka izuzetno teška utakmica, protiv mlade, talentovane ekipe.

“Mega godinama igra sa dosta energije, ali kad imate mladost u ekipi, drugačije ne možete ni igrati. Ekipa koja ima najveći broj napada u ligi što jasno govori kako treba igrati. Međutim, jedno su teorija i plan za utakmicu, a drugo je sprovesti plan u djelo. Do kraja prvenstva nam svaka utakmica život znači”, rekao je Pavićević.

On očekuje da će barski košarkaši dati maksimum.

“Da pola ničijih lopti budu naše, da mi tako pokažu da želimo da se borimo, to je ono najbitnije što bih u ovom trenutku želio da vidimo od svoje ekipe”, rekao je Pavićević.

Subotnji duel u dvorani Topolica počeće u 18 sati.

