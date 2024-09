Mornar najuspješniji u konkurenciji cicibana

Podgorica, (MINA) – Atletičari barskog Mornara najuspješniji su učesnici 16. prvenstva Crne Gore u konkurenciji cicibana, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da je barski klub nastup na stadionu Topolica završio sa 23 medalje.

Kao drugoplasirani završio je barski klub Sanja sa 11, dok je treće Jedinstvo sa deset osvojenih odličja.

Na takmičenju su postavljena i dva crnogorska rekorda u konkurenciji cicibana.

U skoku u vis, Demir Maljević iz cetinjskog Lovćena preskočio je 139 centimetara,

dok je štafeta Jedinstvo trku na 4×100 metara istrčala za 59,74 sekunde.

Takmičenje u Baru okupilo je više od 90 atletičara iz devet atletskih klubova.

