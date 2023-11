Mornar Barsko zlato sjutra u Zagrebu sa Cibonom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata igraće sjutra u Zagrebu protiv Cibone utakmicu šestog kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je u prošlom kolu prekinuo seriju od četiri poraza, dok je Cibona bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Trener Mornara Mihailo Pavićević kazao je da je predstojeća utakmica jednako bitna za oba tima.

“Idemo sa željom da možemo da iznenadimo Cibonu. Pobjeda bi nam značila mnogo u nastavku sezone”, rekao je Pavićević.

Komentarišući loš početak sezone zagrebačkog tima, Pavićević je kazao da je Cibona rezultatski tu gdje je, ali da je igrama skrenula pažnju.

“Igra mnogo bolje nego što to rezultati pokazuju. Biće teška utakmica, kao što je uostalom i svaka na strani – moraćemo da budemo maksimalno spremni i fokusirani na detaljima u odbrani i napadu ako mislimo da dođemo do pobjede”, zaključio je Pavićević.

Subotnji duel u dvorani “Dražen Petrović” počeće u 14 sati.

Kolo će obilježiti nedjeljni (19h) meč između Crvene zvezde i Budućnost Volija.

SC Derbi je juče slavo protiv Krke 84:70.

