Mladost domaćin Jezeru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladost Lob.beta i plavskog Jezera odigraće sjutra na DG areni premiejrni meč šestog kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Mladost, koja je debitant u Prvoj ligi, u seriji je od četiri utakmice bez trijumfa – po dva remija i poraza.

Jedini trijumf ostvarila je na startu protiv Budućnosti.

Jezero nije poraženo u posljednja četiri meča, u kojima je zabilježila po dva trijumfa i remija.

Na otvaranju šampionata plavski sastav poražen je od Sutjeske u Beranama.

Duel na DG areni počeće u 19 sati.

Ostale četiri utakmice biće odigrane u subotu.

U 18 sati i 30 minuta sastaće se Petrovac i Sutjeska Meridianbet, dok su za 20 sati su zakazani dueli Budućnost – Arsenal, Dečić – Rudar i Mornar – Jedinstvo Franca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS