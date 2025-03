Mladost bolja od Grblja, Rudar slavio protiv Iskre

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su danas na DG areni ekipu Grblja iz Radanovića 2:1, u najzanimljivijem meču 22. kola Druge crnogorske lige.

Lider šampionata do pobjede, 13. ove sezone, došao je golovima Anđelka Jovanovića u 19. iz jedanaesterca i Luke Petrovića u 23. minutu.

Jedini pogodak za Grbalj, vodeći na utakmici, postigao je Matija Uskoković u 5. minutu.

Grbalj je od 51. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je zbog dva žut akartona isključen Stefan Radojević.

Slavio je i drugoplasirani Rudar, koji je na stadionu OFK Titograda savladao Iskru 2:0.

Do pobjede doašo je golovima Vojina Pavlovića u 52. i Muse Auval Jahaja u trećem minutu sudijske nadoknade.

Pobjednika nije bilo u duelu Lovćena i Igala, koji je na trening kampu Fudbalskog saveza završen 1:1.

Lovćen je poveo pogotkom Nikole Tripkovića u 55. minutu.

Pobjedu cetinjskom timu “ukrao” je Nelson Augustin Kordoba, koji je u petom minutu sudijske naadoknade poravnao i svom timu donio bod.

Ibar je u Rožajama, u derbiju začelja, savladao Kom 2:1 i prednost u odnosu na rivala povećao na pet bodova.

Domaći sastav do četvrte pobjede vodili su Muslija Juković u 45. i Lazar Rakočević u 54. minutu.

Jedini pogodak za Kom postigao je Luka Sili u 52. minutu.

U ovom kolu slobodna je ekipa ekipa Podgorice.

