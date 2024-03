Mladi vaterpolisti sa Hrvatskom, Španijom i Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 19 godina, na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj igraće u A grupi sa Hrvatskom, Španijom i Mađarskom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat će biti odigran od 1. do 7. septembra u Burgasu.

U grupi B igraće Grčka, Njemačka, Srbija i Italija, grupu C čine Francuska, Holandija, Turska i Malta, dok su D grupi rivali Slovenija, Rumunija, Bugarska i Češka.

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B.

Trećeplasirani timovi iz A i B grupa igraće u osmini finala sa drugoplasiranim iz grupa C i D, dok će pobjednici grupa C i D igrati protiv četvrtoplasiranih ekipa iz A i B grupa za prolaz među osam najboljih.

