Mladi košarkaši poraženi u Šibeniku

Podgorica, (MINA) – Mlada muška košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Hrvatske 72:67, u drugom kolu turnira u Šibeniku.

To je prvi poraz crnogorskih košarkaša na turniru, nakon jučerašnjeg startnog trijumfa perotiv Kanade 83:81.

Domačin je nakon prve četvrtine vodio 30:19, dok je u trećem dijelu meča razlika iznosila i 19 poena (59:40).

Uslijedila su fenomenalna tri minuta crnogorskog tima i serija od 15 uzastopnih poena, koji je nakon trojke Petra Minića stigao do 59:55.

Precizan je bio Igor Joković, koji je pogodio za tri poena i za preokret na 60:61.

Igrao se egal sve do posljednjeg minuta koji je pripao Hrvatskoj.

Najefikasniji u crnogorskom sastavu bio je

David Mirković sa 16 poena, dok su Joković i Minić dodali po 14.

Istakao se i Zoran Vučeljić, koji je uz sedam poena imao i deset skokova.

Rival Crnoj Gori sjutra je Češka.

