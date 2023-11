Mlađi kadeti pobijedili Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Podgorici, u drugom prijateljskom meču, Sjevernu Makedoniju rezultatom 2:0.

Prvi međusobni duel, igran priuje dva dana, završen je neriješeno 3:3.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Andrej Kartal u 39. i Darvin Đukić u 45. minutu.

Crna Gora je do vođstva mogla i u sedmom minutu, ali je Mark Đokaj šutirao preko gola poslije dodavanja Đukića.

U nastavku je Matija Jovanović mogao do pogotka, ali je glavom bio neprecizan.

Selektor Minja Ljumović smatra da je crnogorska selekcija u oba meča pokazala da je bolja ekipa.

“Šteta je što nijesmo pobijedili i u prvom meču. Danas smo pokazali još više i naravno da raduje pobjeda bez primljenog gola, uz dopadljivu igru. Pogotovo raduju mnogo stvari u igri, prije svega agresivnost kada se izgubi lopta, odmah se pravi pritisak na rivala. Pozitivno je i što momci koji uđu sa klupe odgovore obavezama na pravi način”, rekao je Ljumović.

