Mlađi kadeti pobijedili Bugarsku

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Beranama, u prjateljskom meču, selekciju Bugarske 2:0.

Crna Gora je povela u 40. minutu, efektnim golom Bogdana Bijelića.

Pitanje pobjednika riješio je Nikola Vukoje u 88. minutu.

Istakao se i golman Bogdan Borilović, koji je u par navrata odličnim intervencijama sriječio goste da dođu do gola.

Novi duel crnogorskih i bugarskih kadeta na programu je u četvrtak (17).

