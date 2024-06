Mlada reprezentacija pobijedila Albaniju

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Albanije 1:0, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Odlučujući pogodak, za drugi trijumf, postigao je Marko Franeta u drugom minutu sudijske nadoknade.

On je sjajno reagovao u kontranapadu i udarcem lijevom nogom iskosa sa lijeve strane matirao golmana protivnika.

Crna Gora je do gola mogla i u 51. minutu, ali se Damjan Mugoša nije najbolje snašao.

Sa distance pokušavali su Viktor Đukanović, Ognjen Bakić i Andrija Radulović, ali je albanski golman ostao nesavladan.

Kvalifikacije se nastavljaju 6. septembra duelom sa Rumunijom u gostima i Švajcarskom četiri dana kasnije u Podgorici.

