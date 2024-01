Mirković potpisao ugovor sa SC Derbijem

Podgorica, (MINA) – David Mirković, jedan od najvećih bisera crnogorske košarke, potpisao je danas ugovor sa SC Derbijem do 2027. godine, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Mirković je tek napunio 18 godina.

“Svojim talentom već je pokazao da je sljedeća najbolja stvar, ne samo u Crnoj Gori već u cijeloj regiji koja je dala neka od najvećih imena ovog sporta”, stiji u saopštenju.

Mirković od ove sezone u SC Derbiju ima sve više i više minuta u seniorskoj košarci, sa nekim dominantnim izdanjima protiv značajno starijih i iskusnijih igrača.

Pomogao je ekipi da osvoji Superkup ABA lige, bio je najbolji pojedinac u pobjedi u gradskom derbiju protiv ekipe Budućnosti.

Gotovo da nema meča u kojem nije dao doprinos, poenima, skokom, odbranom, šutom sa distance.

“Neosporan talenat mora da prati i veliki rad, što David i pokazuje na svakom treningu, ali tako mora i da nastavi. Već krajem mjeseca, David će imati priliku da predvodi juniorsku ekipu SC Derby-a na velikom ANGT Evroliginom turniru koji će biti održan u Podgorici”, piše u saopštenju.

Na turniru će učestvovati i Real Madrid, Bajern Minhen, Alba iz Berlina..

“Davide ovjerio si indeks, sada si i zvanično naš Student”, piše u saopštenju podgoričkog košarkaškog kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS