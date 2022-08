Minimalan poraz crnogorskih kadeta

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici od Islanda 30:29, u razigravanju za plasman od devetog do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina.

Island je slavio minimalnu pobjedu, iako je naša reprezentacija poslije 60 minuta velike borbe u dvorani Verde zaslužila makar bod.

Crnogorski rukometaši su sjajno počeli meč, u šestom minutu vodili su 4:0, u 11. je bilo 8:2, a u 18. minutu 13:6.

Island je do velikog odmora zaostatak smanjio na samo gol – 16:15, a početkom nastavka i da napravi preokret.

Crnogorski rukometaši ponovo su se vratili i dva i po minuta prije kraja poveli 29:27.

Do kraja meča mreža Islanda se međutim, nije zatresla, pa je protivnik sa tri vezana gola došao do pobjede.

Po isteku 60. minuta, Premović je iz deveterca pogodio okvir gola, čime je propuštena i posljednja prilika da se dođe makar do boda.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Radoš Premović sa osam golova, dok su Andrija Radovanović, Andrej Dobrković i Mirko Latković postigli po pet.

Crna Gora će u srijedu, u 16 sati, igrati protiv Islanda u drugom meču razigravanja.

