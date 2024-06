Milenković zaustavljen u kvalifikacijama, isplivao crnogorski rekord

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivač Miloš Milenković nije uspio da se plasira u polufinale trke na 100 metara leptir, na šampionatu Evrope u Beogradu.

On je danas u kvalifikacijama trku isplivao za 52 sekunde i 97 stotinki i postavio novi crnogorski rekord.

To je ujedno za sekundu bolji rezultat od njegovog ličnog rekorda.

To vrijeme bilo je dovoljno za 25. mjesto u kvalifikacijama, u konkurenciji 49 takmičara.

Milenković je tim sa rezultatom osvojio 815 FINA bodova, što predstavlja najvrijedniji crnogorski rezultat svih vremena.

On je prije dva dana plivao i na 100 metara slobodno, ali nije uspio da prođe kvalifikacije.

Druga crnogorska predstavnica, Jovana Kuljača, u petak će plivati kvalifikacije u disciplini 50 slobodnim stilom.

