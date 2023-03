Mikulić za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Nemanja Mikulić boriće se u subotu za bronzanu medalju na 58. Evropskom prvenstvu u Gvadalahari.

Mikulić je danas na startu takmičenja u kategoriji do 75 kilograma eliminisao bronzanog sa Olimpijskih igara u Tokiju, Mađara Karolja Horspatakija (0:0).

U drugom slavio je protiv Adila Kaidara iz Luksemburga (6:6), dok je u četvrtfinalnoj borbi poražen od Ukrajinca Andrija Zaplitnija 4:0.

Ukrajinac je plasmanom u finale omogućio Mikuliću nastavak takmičenja, a borbu za medalju izborio je pobjedom protiv Stefana Pokornija iz Austrije 4:3.

Član Bijele odlučujuća tri poena, za preokret i pobjedu, zabilježio je u posljednjoj sekundi borbe.

Njegov rival za prvu seniorsku evropsku medalju u karijeri biće Belgijanac Kventin Mahuden.

Kao sedmoplasirani prvi takmičarski dan završili su članovi Bara Vasilisa Bujić u borbama i Vladimir Mijač u katama, dok je članica Budućnosti Biserka Radulović bila deveta.

Bujić je u prvom kolu kategorije do 68 kilograma pobijedila Poljakinju Viktoriju Greiner 6:1, dok je u drugom izgubila od zvanične svjetske šampionke, Irine Zaretske iz Azerbejdžana 4:2, koja je plasmanom u finale povukla u repasaž.

Od borbe za medalju odvojio je poraz od Španjolke Marije Izabel Mehias Nieto 3:1.

Mijač je kao prvoplasirani u grupi izborio drugu rundu šampionata, a za izvođenje kate Gojušiho ho dobio je 40,5 poena.

On je u drugom krugu bio četvrti u grupi sa 38,4 boda, a na istoj poziciji završio je i u trećem krugu (38,6), što nije bilo dovoljno da nastavi borbu za medalje.

Od borbe za bronzano odličje dijelila su ga svega 0,2 boda.

Radulović je sa 38,3 boda, kao četvrtoplasirana u grupi, izborila nastavak takmičenja.

U drugom krugu bila je peta u svojoj grupi (38,1), što nije bilo dovoljno za plasman među osam najboljih.

Dobar nastup imao je i Nikola Malović, koji je u kategoriji do 84 kilograma sudijskim izjašnjavanjem eliminisao Belgijanca Valida Begalija (0:0) i zvaničnog prvaka Evrope, Mađara Danijela Đorđija (0:0).

U četvrtfinalnoj borbi poražen je od Holanđanina Brajana Timermansa 1:0.

Holanđanin nije uspio da se domogne finala, čime je članu nikšićkog Onogošta zatvorio vrata repasaža.

Bez pobjede nastup su završili član Bara Nemanja Jovović (preko 84) i karatistkinje Omladinca , Ksenija Rajović (do 61) i Milena Jovanović (preko 68).

Jovović je na startu izgubio od Anđela Kvesića iz Hrvatske 4:1, od Jovanović bolja je bila Holanđanka Ingrid Krejmers 4:3, dok je Rajović zaustavila Karli Meknab iz Škotske 4:4.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, nastupiće oba kata tima, a u borbama Matija Bojić (do 60), Andrija Danilović (do 67), Anja Jović (do 50) i Jovana Strujić (do 55).

Muški kata tim činiće Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, a ženski Maša Đukanović, Mila Mraković i Džena Canović.

