Mikulić u finalu Premijer lige u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Nemanja Mikulić plasirao se u finale Premijer lige u Parizu.

On je do meča za zlato došao nakon pet efektnih pobjeda.

Karatista Bijele kao prvoplasirani završio je takmičenje u grupi, nakon pobjeda protiv Enesa Buluta iz Turske 4:0, Kiliana Kiza iz Francuske 7:2 i Alžirca Usame Zaida 2:1.

U četvrtfinalu eliminisao je Hišama Abdelgavada iz Egipta (0:0), a u polufinalu Mohameda Abudabousa iz Libije 4:2.

Rival u nedjeljnom finalu biće Egipćanin Abdalija Abdelaziz.

Drugi crnogorski predstvanik Nikola Malović nastupiće sjutra u kategorijido 84 kilograma.

Crnogorske reprezentativce u Parizu predvodi selektor Almir Cecunjanin.

