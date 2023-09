Mijač prvak Balkana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Vladimir Mijač osvojio je zlatnu medalju u katama na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Tirani.

On je danas u finalnom meču pobijedio Hrvata Matiju Relića 42,1 – 40,1.

Mijač je prvi krug takmičenja završio kao drugoplasirani u grupi (41), dok je u naredna dva bio ubjedljiv (40,7 i 42) i izborio finale.

Crnogorska reprezentacija imala je još dva finala, ali su Anja Jović i Jovana Strujić morale da se zadovolje srebrnim odličjima.

Jović je u kategoriji do 50 kilograma poražena u finalnom meču od Tamare Grčić iz Srbije, dok je od Strujić (do 55) u meču za zlato bolja bila Nejra Sipović iz Bosne i Hercegovine.

Bronzane medalje osvojile su Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Bujić je u meču za medalju slavila protiv Anđele Mojsovske iz Sjeverne Makedonije 4:2, dok je Jovanović bila ubjedljiva protiv Meline Ibrahimović iz Bosne i Hercegovine 6:0.

Uspješan je bio i Igor Dijanić u kategoriji borbi za veterane preko 45 godina i 85 kilograma i osvojio zlatnu medalju.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na programu su takmičenja seniorki u katama i seniora u borbama pojedinačno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS