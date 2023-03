Mijač: Medalja nije iznenađenje, bili smo spremni da je osvojimo

Podgorica, (MINA) – Bronzana medalja sa Evropskog prvenstva u Gvadalahari nije iznenađenje, jer je muški kata tim bio spreman i imao kvalitet da je osvoji, kazao je član tima Vladimir Mijač.

On je naglasio da je medalja veliki uspjeh za Crnu Goru, Karate savez, njegov tim i klub, za karate u Crnoj Gori.

“Teško je osvojiti medalju katama, ali samo pokazali da je moguće. Tim uspjehom poslali smo poruku mladima koji tek treba da počnu da se bave katama”, rekao je Mijač na konferenciji za novinare.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, savladao je u meču za treće mjesto Englesku 42,6 – 40,4.

Prvi krug takmičenja završio je kao trećeplasirani u grupi sa 39,1 poenom, dok je u drugom osvojio drugo mjesto (39,1), što je bilo dovoljno za borbu za medalju.

U grupi bili su bolji od Azerbejdžana, Ukrajine i Hrvatske.

Govoreći o nastupu u Gvadalahari, on je istakao da o težini zadatka koji su imali najbolje govori podatak da su u polufinalnoj grupi za svega 0,1 bod bili bolji od Francuske.

“Na ovo, kao i na prošlo EP, otišli smo kao ekipa koja je spremna da osviji medalju. Sve ostalo su nijanse. Za veliki rezultat treba da se poklopi mnogo stvari. Svako takmičenje dočekujemo spremni, motivisani da izborimo pobjedničko postolje. Naš rezultat nije iznenađenje, bili smo spremni za medalju”, rekao je Mijač.

Selektorka Milena Milačić kazala je da je ponosna na rezultat i na činjenicu da je nakon 16 godina osvojena medalju u katama.

Milačić je 2007. godine, sa setrama Tijanom i Bieserkom Radulović, osvojila posljednje evropsko odličje u toj disciplini.

“Posebno mi je drago što sam i kao selektor osvojila medalju. Čast mi je što sam u toku njihove karijere imala priliku da im budem i trener. Momci su imali sjajne nastupe u eliminacijama, u grupi su bili bolji od Azerbejdžana, koji je na prethodnom šampionatu slavio protiv nas. U borbi za medalju bili su ubjedljivi protiv Engleske”, rekla je Milačić.

Ona je pohvalila njihov pristup treninzima i pripremama, kao i nastupe na takmičenju.

“To je mlada ekipa koja može mnogo da napravi u narednom periodu”, rekla je Milačić.

Kapiten muške ekipe u borbama Nikola Malović kazao je da ostaje žal što je bez medalje završen nastup u Gvadalahari, navodeći da je peto mjesto veliki uspjeh podmlađenog tima.

“Prošle godine izgubili smo u prvom kolu, a ove smo došli u borbu za medalju. Pokazali smo da rezultat iz Poreča nije bio samo bljesak. Ostaje žal što nijesmo osvojili medalju, ali ekipa je mlada. Iskreno nijesmo očekivali da možemo ostvariti sličan rezultat”, rekao je Malović.

On je kazao da je ponosan na svoju ekipu, navodeći da je poseban osjećaj predstavljati svoju državu i nastupati u ekipi.

Govoreći o pojedinačnom mastupu kazao je da je zadovoljan, iako je ostao bez medalje.

“Presudule su nijanse, pobijedio sam evropskog šampiona, u ekipnom dijelu bio sam bolji od bronzanog Anđela Kvesića, a izgubio sam od možda najslabijeg od njih. Siguran sam da imam kvalitet da ponovim uspjeh iz 2019. godine i sve ću uraditi da se ponovo nađem na pobjedničkom postolju”, rekao je Malović.

Predsjednik Karate saveza Predrag Perković kazao je da koliko je veliki rezultat ostvaren u Gvadalahari najbolje pokazuje podatak da je posljednja medalja u katama, u muškoj konkurenciji, osvojena 1986. godine.

“Tada su Dragan Kopitović i Božidar Vuksanović u kata timu sa Veliborom Dimitrijevićem iz Niša bili treći na prvenstvu svijeta. Iste godine osvojili su i bronzu na prvenstvu Evrope. Od tada je prošlo

37 godina”, rekao je Perković.

Govoreći o uspjehu muškog kata tima, on je istakao da medalju katama od crnogorskih karatista imaju još samo Katarina Rolović i ženski sastav Milačić i sestre Radulović, koji je 2007. bio na pobjedničkom postolju.

“Sve to govori koliko je značajan i veliki ovaj rezultat i da smo ga s pravom nazvali istorijskim”, rekao je Perković.

Prema njegovim riječima, veliki rezultat ostvarila je i muška ekipa u borbama.

“Mala Crna Gora, sa svega 50 seniora, imala je dva tima u borbi za medalje. Na korak od pobjedničkog postolja stao je i Nemanja Mikulić, koji je sa 19 godina izborio borbu za medalju. Imali smo i četiri sedma mjesta – Nikola Malović Vladimir Mijač, Anja Jović i Vasilisa Bujić”, rekao je Perković.

On je naglasio da su svi ti rezultat potvrda da se u Crnoj Gori dobro radi u karateu i da se drži kontinuitet dobrih rezultata već više od pet decenija.

“Mi smo vjerovali u kata tim, čekali smo dugo, ali sada planiramo da u kontinuitetu osvarujemo dobre rezultate”, rekao je Perković.

On je kazao da je ponosan što je za manje od godinu i po mandata na čelu Karate saveza osvojeno 11 evropskih i tri svjetske.

“Posebno sam ponosan sam što su te medalje osvojili takmičari iz pet klubova”, zaključio je Perković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS