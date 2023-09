Mijač i Jović bez medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti, Vladimir Mijač i Anja Jović, bez medalje završili su nastup na turniru Serije A u Larnaki.

Mijač je u katama pojedinačno zaustavljen u trećem kolu.

On je kao drugoplasirani u grupi (39,1), izborio drugi krug, u kojem je bio četvrti (38,7).

U trećem krugu nije uspio da se nađe među četiri najbolja, pa je ostao bez plasmana u narednu rundu takmičenja.

Jović je u kategoriji do 50 kilograma poražena na startu od Suzane Lučić iz Srbije 4:2.

Za bronzanu medalju sjutra će se boriti muški kata tim u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan.

Rival u borbi za pobjedničko postolje biće im Francuska.

