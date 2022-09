Mijač: Budućnost od prelaska Mijovića u Lomel zaradila 750 hiljada

Podgorica, (MINA) – Budućnost je od prelaska Lazara Mijovića u belgijski Lomel zaradila 750 hiljada EUR, a imaće i 12,5 odsto od njegovog narednog transfera, kazao je predsjednik podgoričkog fudbalskog kluba Veselin Mijač.

On je podsjetio da je priča oko Mijovića i Lomela počela još prošle sezone.

“Kao klub smo i prošle sezone bili zadovoljni ponudom, ali smo procijenili – nakon svega što se dešavalo – da nam je Mijović potreban, kao i da je najbolje za njega da se skroz afirmiše i tek onda pređe na veći nivo. Tada nije bilo vrijeme ni da Lazar ode, ni da Budućnost ostane bez njega”, rekao je Mijač u izjavi za zvanični sajt kluba.

On je naglasio da je za talentovanog ljevaka bilo još ponuda, u kojima je Budućnost možda mogla i finansijski bolje da prođe.

“Za budućnost Mijovića, koji predstavlja budućnost crnogorskog fudbala i koji će vjerovatno u godinama koje slijede biti reprezentativac, bilo je najbitnije da ode u zdravu sredinu gdje će moći da napreduje. Bilo nam je bitno da ne bude samo broj na treningu, nego da ima priliku da igra i da se razvija, a Lomel mu je to ponudio“, rekao je Mijač.

On je naglasio da mu je želja bila da se Mijović oproba u Italiji, ali da je Lomel na kraju bio pravi izbor.

“Svi znamo šta predstavlja Belgija u svijetu fudbala što se tiče mladih i talentovanih igrača, pa nebitno da li se radi o Drugoj ili Prvoj ligi. Lomel ima razgranatu mrežu skautinga i prodaje, filijala je Mančester sitija. Mijović će dobiti pravi tretman kakav zaslužuje, a od toga svega će koristi imati naš klub, ali i reprezentacija Crne Gore”, rekao je Mijač.

Govoreći o strategiji kluba, on je kazao da je postepeno uvođenje talentovanih dječaka u prvi tim, veća minutaža ukoliko se dokažu, pa transfer pravi put kojim treba da ide Budućnost.

“Koristi će imati i klub, ali ponavljam i – reprezentacija. Moramo da crpimo svoje resurse i mislimo na našu mladu djecu, jer koliko god nam je liga loše kotirana – imamo talenata. Dokaz za to su rezultati reprezentacije, koju čine uglavnom igrači ponikli u našem prvenstvu. Na kraju krajeva, dugoročno finansiranje naših klubova je nezamislivo bez prodaje igrača”, rekao je MIjač.

Prvi čovjek podgoričkog kluba kazao je da je cilj Budućnosti i prije promjene trenera bio titula, a velika želja dupla kruna.

“Na tome kursu ostajemo. Imamo novog šefa stručnog štaba, pojačali smo se i sa sportskim direktorom i već se polako pripremamo za prelazne rokove – kako za zimu, tako i za ljeto – kako bismo Evropu naredne godine dočekali spremniji”, poručio je Mijač.

