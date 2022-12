Mesi najbolji fudbaler SP

Podgorica, (MINA) – Argentinac Lionel Mesi proglašen je za najboljeg fudbalera Svjetskog prvenstva u Kataru.

Mesi je predvodio Argentinu do treće titule prvaka svijeta, a šampionat je završio sa sedam postignutih golova i četiri asistencije.

Najbolji strijelac, sa osam pogodaka, je Kilijan Mbape, dok je najbolji golman Argentinac Emilijano Martines.

Najbolji mladi fudbaler je Argentinac Enco Fernandes.

