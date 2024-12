Meler iznenadio u Bormiju

Podgorica, (MINA) – Norveški skijaš Fredril Meler pobijedio je u Bormiju, u trećem superveleslalomu sezone Svjetskog kupa.

Do prve pobjede u Svjetskom kupu došao je u vremenu minut, 29 sekundi i 22 stotinke.

Meler je 20 stotinki bio brži od Austrijanca Vinsenta Krihmajera, dok je Švajcarac Aleksis Moni, pobjednik jučerašnjeg spusta, završio kao trećeplasirani sa 24 stotinke zaostatka.

Naredne tri pozicije zauzeli su Švajcarci Stefan Rožentan, Marko Odermat i Franjo fon Almen.

Odermat je vodeći u plasmanu superveleslaloma sa 205 bodova i ima pet više od elera.

Krihmajer je treći sa 142 boda.

Odermat zauzima čelnu poziciju i u generalnom poretku sa 630 bodova.

Norvežanin Henrik Kristofersen je drugio sa 469, dok je treći njegiv sunarodnik Atl Li Mekgrat sa 382 boda.

