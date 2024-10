Markes najbrži u Australiji

Podgorica, (MINA) – Vozač ekipe Gresini rejsing, Španac Mark Markes, pobednik je Velike nagrade Australije, 17. trke Moto GP šampionata.

On je do treće pobjede u ovoj sezoni, a 88. u karijeri, stigao rezultatom 39 minuta, 47 sekundi i 70,2 stotinke.

Markes, šestostruki šampion u najjačoj klasi, peti put slavio je na stazi “Filip Ajland”.

Kao drugoplasirani završio je vozač Pramaka Španac Horhe Martin, dok je treći bio Italijan Frančesko Banjaja iz Dukatija.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača zauzima Martin sa 424 boda, dok je Banjaja drugi sa 404.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće vožena 27. oktobra za Veliku nagradu Tajlanda.

