Marija Vuković i Danijel Furtula najbolji

Podgorica, (MINA) – Član Atletskog kluba Podgorica, Danijel Furtula i Marija Vuković iz cetinjskog Lovćena najbolji su atletičari Crne Gore u 2023. godini, u tradicionalnom izboru Atletskog saveza, odlučio je Upravni odbor te asocijacije.

Furtula je u godini na izmaku bio učesnik Ekipnog prvenstva Evrope za seniore, osvojio je zlatnu medalju na Igrama Malih zemalja Evrope i šesto mjesto na Zimskom Evropskom kupu Bacača.

Ima i peto mjesto na prvenstvu Balkana za seniore.

Njegov najvredniji rezultat po IAAF tablicama iznosi 1112 bodova (bacanje diska – 62,79m).

Vuković je učesnica Ekipnog prvenstva Evrope za seniore u skoku u vis, osvojila je 14. mjesto na Prvenstvu svijeta za seniore i deseto na prvenstvu Evrope za seniore u dvorani.

Osvojila je druga mjesta na dvoranskim mitinzima Kircbergu i Trinecu, a treće u Banjskoj Bistrici.

Njen najvredniji rezultat po IAAF tablicama iznosi 1170 boda (skok u vis dvorana – 195).

Najbolji juniori su Ognjen Marsenić (2004) iz pljevaljskog Rudara i Vesna Kljajević (2005) iz mojkovačke Tare, dok su za najbolje mlađe juniore proglašeni Matija Vojvodić (2006) iz Mornara i

Anabela Mujovi članica barskog kluba Sanja.

U konkurenciji pionira najbolji su Radovan Sošić iz mojkovačke Tare i članica Sanje, Anđela Đuranović, dok je Tanasije Kujundžić (1960) iz AK Podgorica najbolji veteran.

Svečanost proglašenja najboljih biće održana 26. decembra (12 sati) u Sportsko kulturnom centru Univerziteta.

