Marić objavio spisak za dvomeč u Zenici

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je danas spisak igračica za prijateljske mečeve sa Bosnom i Hercegovinom.

Marić za te duele računa na 20 igračica.

Na spisku su golmanke Senita Kalač (Ekonomist) i Teodora Jovetić (Ilarion);

odbrana – Elda Bralić, Andrea Bućković (Cveteks), Jana Merdović (Budućnost), Azra Orahovac, Tijana Džankić, Anđela Bešović, Danica Reljić (Mladost) i Ana Vlahović (Ilarion);

vezni red – Sara Tadić (Ekonomist), Amra Luković, Aleka Balević, Helena Živković (Budućnost) i Jovana Radović (Breznica);

napad – Ena Spahić (Breznica), Azra Duraković (Cveteks), Tajra Tahlović (Breznica), Darija Čižek (Ekonomist) i Angelina Drešaj (Budućnost).

Dueli sa Bosnom i Hercegovinom biće odigrani 24. i 26. septembra u Zenici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS