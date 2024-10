Marić: Finska favorit protiv Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Finska je izuzetno kvalitetna selekcija i važi za favorita protiv Crne Gore, koja želi da odigra dobar meč i bude ravnopravan rival, kazao je selektor ženske fudbalske reprezentacije Mirko Marić.

Crna Gora i Finska odigraće sjutra u Podgorici utakmicu prvog kola baraža za Evropsko prvenstvo.

Crnogorska reprezentacija plasman u drugi uzastopni plej-of izborila je osvajanjem drugog mjesta u grupi C3, dok je Finska bila četvrta u grupi A4.

Marić je, govoreći o kvalitetu rivala, podsjetio da je Finska četiri puta igrala na Evropskom prvenstvu.

“Finska je favorit, ne tražim alibi, jer smatram da je igrati dvije godine zaredom baraž i biti u grupi sa reprezentacijama u baražu veliki uspjeh za ženski fudbal u Crnoj Gori. Daćemo maksimum u svim segmentima, jer je to neophodno da bi parairali selekcijama kakva je Finska”, rekao je Marić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da će, ukoliko to ne bude dovoljno za pozitivan rezultat, čestitati rivalu.

“Sigurno neće biti dovoljno samo istrčati na teren, treba biti maksimalno koncentrisan, odgovoran i disciplinovan, da bi parirali Finskoj. Kao selektor, bez obzira na konačan ishod, biću zadovoljan ako mi odigramo kako treba i damo svoj maksimum”, rekao je Marić.

On je naglasio da će veliki hendikep biti odsustvo kapitenke Slađane Bulatović, Anđele Tošković i Maje Šaranović.

“Navikli smo da nijesmo kompletni. Siguran sam da će djevojke koje dobiju šansu je iskoristiti na pravi način. Bilo bi nam veliko zadovoljstvo da bude što više publike, siguran sam da bi djevojke to znale da vrednuju”, rekao je Marić.

Kapitenka u sjutrašnje meču, Armisa Kuč, kzala je da ulogu favorita prepušta selekciji Finske.

“Smatram da su favoriti samo na papiru. Treba to da opravdaju na terenu, a mi ćemo dati sve od sebe da dođemo do povoljnog rezultata. Spremne smo da pobijedimo tu utakmicu”, rekla je Kuč.

Podsjećajući na baraž duele sa Irskom, ona očekujeda će crnogorska reprezentacija napraviti iskorak.

“Sigurna sam da ćemo mi dati svoj maksimum, a vidjećemo za šta je to dovoljno. Protiv Irske pokazale smo da i protiv jakih rivala možemo da igramo, očekujem da to ponovimo protiv Finske”, rekla je Kuč.

Ona je naglasila da su djevojke spremne da crnogorskoj javnosti pokažu da znaju da igraju fudbal i da će sve podrediti uspjehu u dvomeču sa Finskom.

“Nemamo pritisak rezultata, za nas je veliki uspjeh što igramo baraž”, rekla je Kuč.

Ona je apelovalovala na navijače da dođu u što većem broju i pomognu im da ostvare dobar rezultat.

Utakmica na Gradskom stadionu počeće u 16 sati i 30 minuta.

Revanš je četiri dana kasnije u Tampereu.

