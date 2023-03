Marčić u četvrtfinalu, Savković eliminisan

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Petar Marčić plasirao se u četvrtfinale međunarodnog turnira Beogradski pobjednik.

On je danas u meču osmine finala, u kategoriji do 81 kilogram, pobijedio Marsela Meinla iz Austrije.

Njegov protivnik u četvrtfinalu biće Besto Savaljev iz Rusije, koji je u osmini finala eliminisao Nikodima Kozaka iz Poljske.

Bez četvrtfinala završio je Stefan Savković, koji je u kategoriji do 71 kilogram izgubio na poene od Ismaila Mutsologova iz Rusije.

Beogradski pobjednik, koji će biti održan jubilarni 60. put, okupio je boksere iz 25 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS