Maraš: Ukoliko Opština Zeta ne odustane ostajemo na ulici

Podgorica, (MINA) – Karate klub Bratstvo će, ukoliko Opština Zeta istraje u namjeri da uradi prenamjenu Doma omladine i poligona u Ljajkovićima, ostati na ulci bez adekvatne sale za trening, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da Karate klub Bratstvo, koji postoji 19 godina, u Domu omladine Ljajkovići obavlja trenažni proces.

Predsjednik Gagarin Maraš kazao je da je Bratstvo godinama najbolji klub u Zeti, koji je u izboru Sportskog društva Zeta za 2022. godinu dobio priznanja za klub godine, kao i za najboljeg trenera i seniora.

“U klubu imamo osvajača zlatne medalje na Prvenstvu malih zemalja Evrope i prvaka Balkana Jovanu Stojanović, a u klubu je registrovano više od 50 takmičara svih uzrasnih kategorija – pionira, nada, kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora”, kazao je Maraš u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

On je naglasio da je delegacija Bratstva 27. septembra razgovarala sa čelnicima Opštine Zeta i upoznala ih sa problemima u funkcionisanju kluba koji bi mogli da nastanu ukoliko bi istrajali u namjeri da urade prenamjenu Doma omladine.

“Ponuđene su nam dvije alternative – Dom omladine Mahala udaljen pet kilometara u oba pravca, u kojem već treniraju tri kluba, od kojeg je jedan u našem sportu. Druga varijanta je Dom omladine Berislavcima, udaljen 20 kilometara u oba pravca, a koji smo mi adaptirali prošle godine svojim sredstvima i planirali da otvorimo drugu sekciju karatea”, rekao je Maraš.

On je naglasio da je epilog tih razgovora rješenje o iseljenju, koje im je dostavljeno 5. oktobra.

“Dat nam je rok da napustimo Dom do 13. oktobra i predamo ključeve. A gde ćemo mi?”, rekao je Maraš.

Prema njegovim riječima, roditelji djece, mještani sela Ljakovići, Mitrovići, Cijevna, Srpska i Botun jednoglasni su u stavu da Opština Zeta, kao ni Podgorica, nijednim aktom ili postupkom nijesu učestvovali u stvaranju tog objekta.

“On je odlukom mjestana tih sela isključivo predviđen kao objekat za sportsko rekreativne svrhe, za potrebe mještana tih sela. Izgrađen je od samodoprinosa mještana, na seoskoj komunici i uz nesebičan fizički rad mještana tih sela”, rekao je Maraš.

On je naglasio da roditelji djece ne žele i ne namjeravaju voziti djecu sa jednog na drugi kraj Zete.

“Traže od nas da platimo vodu u iznosu od šest hiljada EUR, koju nijesmo potrošili. Oni nijesu opoznati da mi u proteklih 19 godina i nemamo vodu, osim kad su izbori, jer je tu biračko mjesto. Poslije biražkog dana je gase. Vodomjer nije na karate klub, već na fudbalski klub koji je na žalost ugašen”, rekao je Maraš.

On je poručio da ukoliko Opština ne promijeni odluku klub ne bi mogao da funkcioniše.

Maraš je najavio da će povodom odluke Opštene Zeta

o prenamjeni Doma omladine u smještaj opštinskih sluzbi sa pripadajućom mehanizacijom u nedjelju biti organizovan protest.

“Pozivam sve da se, u cilju zaštite Doma omladine i poligona u Ljajkovićima, okupimo ispred tog objekta u nedjelju u 18 sati”, rekao je Maraš.

(kraj) eml

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS