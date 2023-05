Malović srebrni na turniru Top osam u Zagrebu

Podgorica,(MINA) – Crnogorski karate reprezentativac Nikola Malović sa srebrnim odličjem završio je nastup na prestižnom turniru Kroacija kup – Top osam u Zagrebu.

On je večeras u finalnom meču poražen od hrvatskog borca Ivana Kvesića 9:1.

Nastup u finalu izborio je kao prvoplasirani u crvenoj grupi.

Karatista nikšićkog Onogošta savladao je Slovaka Maroša Janovčika 3:2 i Anđela Kvesića iz Hrvatske 1:0, dok je borba protiv Vladimira Brezančića iz Srbije završena 0:0.

“Zadovoljan sam nastupom, iako je rezultat finala možda nerealno previsok. Realno, trebalo je da bude 6:4”, rekao je Malović agenciji MINA.

On je kazao da je zadovoljan nastupom i rezultatima u Zagrebu, navodeći da iskreno vjeruje da bi, da nije bilo problema sa dolaskom na turnir, bio još bolji.

“Noć sam, zbog odgađanja leta iz Beograda za Zagreb, proveo na aerodromu i tek jutros doputovao. Bez obzira na to, zadovoljan sam onim što sam pokazao, što sam na dostojanstven način predstavio svoj klub i državu i domogao se pobjedničkog postolja. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti sljedeće godine”, rekao je Malović.

On je naglasio da mu je čast što je bio dio turnira koji je okupio osam vrhunskih svjetskih boraca i da je ponosan što je nastup, uprkos velikim problemima u putu, završio u finalu.

