Mahučih oborila svjetski rekord u skoku u vis

Podgorica, (MINA) – Ukrajinska atletičarka Jaroslava Mahučih oborila je svjetski rekord u skoku uvis, star 37 godina.

Ona je na mintingu Dijamantske lige u Parizu preskočila dva metra i deset centimetara.

To je za centimetar više od rekorda Bugarke Stefke Kostadinove, koji je postavila na Svjetskom prvenstvu u Rimu 1987. godine.

Mahučih je novim svjetskim rekordom osvojila prvo mjesto na mitingu Dijamantske lige u Parizu, ispred Nikol Olislagers iz Australije i Angeline Topić iz Srbije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS