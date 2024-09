Mađarska bolja od crnogorskih juniora

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Mađarske 13:9, u drugom kolu A grupe Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina u Bugarskoj.

To je drugi poraz crnogorskih vaterpolista na turniru, nakon što su juče izgubili od Španije 8:6.

Mađarska je bila u vođstvu od početka, a odlučujuću prednost stekla je sredinom treće četvrtine, kada je povela 9:5.

Crna Gora je šest minuta prije kraja smanjila na 10:8, ali je uslijedila serija rivala od 3:0 i sve je bilo gotovo.

Dvostruki strijelci za Crnu Goru bili su Tim Perov, Srđan Janović i Strahinja Gojković, dok su po gol postigli Draško Samardžić, Balša Vučković i Danilo Stupar.

Crnogorska selekcija u posljednjem kolu grupne faze igraće sjutra u 16 sati i 45 minuta protiv Hrvatske.

Sistem takmičenja na EP je takav da će direktan plasman u četvrtfinale izboriti po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B, dok će trećeplasirani timovi u osmini finala igrati sa drugoplasiranim iz C i D.

Pobjednici u grupama C i D za prolaz među osam najboljih igraće sa četvrtoplasiranim timovima iz A i B.

