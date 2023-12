Macanoviću novi mandat

Podgorica, (MINA) – Goran Macanović i narednih pet godina biće na čelu Skupštine Paraolimpijskog komiteta (POK), saopšteno je iz te asocijacije.

Za novi mandat dobio je jednoglasnu podršku Skupštine.

Na toj poziciji je od kraja decembra 2018. godine.

Macanović je diplomirani pravnik i više od 20 godina aktivista za prava osoba sa invaliditetom.

Član je golbal reprezentacije Crne Gore.

Skupština je u punopravno članstvo primila i paratekvondo klub S3 Podgorica.

Sve odluke donijete su jednoglasno, a Skupštini su prisustvovali svi delegati.

