LŠ rezultati – Rukometašice Budućnost Bemaksa neriješeno sa Rapidom

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa i Rapida iz Bukurešta igrale su večeras u Podgorici neriješeno 30:30 (13:10), u utakmici petog kola EHF Lige šampiona.

Budućnost je do izjednačenja i boda došla golom Matee Pletikosić deset sekundi prije kraja meča.

Domaćin je tokom cijelog meča bio u vođstvu, ali je u samom finišu dozvolio rivalu da povede, prvi put u drugom poluvremenu.

Budućnost je u 31. minutu povela 14:10, u 36. vodila je 16:13, dok je u 57. bilo 29:27.

Rumunski sastav je sa tri vezana pogotka napravio preokret i poveo 30:29, u posljednjem minutu utakmice.

Uslijedio je posljednji napad, koji je Pletikosić pretvorila u gol i veliki bod.

Najefikasnija u podgoričkom timu bila je Milena Raičević sa 12, Ivona Pavićević je postigla osam, a Pletikosić pet golova.

U ekipi iz Bukurešta po sedam pogodaka postigle su Marta Lopez Erero i Marija Sirina Grozav.

Budućnost će u narednom kolu, 22. oktobra, biti gost mađarskog Đera.

