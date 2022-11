LŠ rezultati – Real i Lajpcig u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala i Lajpciga plasirali su se iz F grupe u osminu finala Lige evropskih šampiona.

Real je večeras u Madridu, u šestom kolu, savladao Seltik iz Glazgova 5:1 i kao prvoplasirani izborio nastavak takmičenja.

Takmičenje u grupi završio je sa četiri trijumfa i po jednim porazom i remijem.

Lajpcig je do 16 najboljih došao pobjedom u Varšavi, posljendjem kolu, protiv Šahtjora 4:0.

Ukrajinski predstavnik sezonu na evropskoj sceni nastaviće u Ligi Evropi.

Ostale večerašnje utakmice počeće u 21 sat.

Sastaće se:

Grupa E – Milan – Salcburg i Čelzi – Dinamo Zagreb;

Grupa G – Mančester siti – Sevilja i Kopenhagen – Borusija Dortmund;

Grupa H – Juventus – Pari Sen Žermen i Makabi Haifa – Benfika.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Grupa A

Liverpul – Napoli 2:0

Rendžers – Ajaks 1:3

Grupa B

Bajer – Klub Briž 0:0

Porto – Atletiko Madrid 2:1

Grupa C

Bajern – Inter 2:0

Viktorija Plzenj – Barselona 2:4

Grupa D

Marsej – Totenhem 1:2

Sporting – Ajntraht 1:2

Plasman među 16 njboljih juče su izborili Napoli, Liverpul, Porto, Briž, Bajern, Inter, Totenhem i Frankfurt.

Talkmičenje u Ligi Evrope nastaviće Ajaks, Bajer Leverkuzen, Barselona i Sporting.

Žrijeb parova osmine finala Lige šampiona biće održan 7. novembra u Nionu.

