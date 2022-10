LŠ rezultati – Primorac neriješeno sa Turkoanom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca igrali su večeras u Kotoru sa francuskim Turkoanom neriješeno 10:10, na startu turnira druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Loša posljednja četvrtina, uoči koje je imao četiri gola prednosti, koštala su kotorski tim pobjede na startu turnira.

Domaćin je poveo na startu 4:0, na kraju prve četvrtine bilo je 6:2.

Istu prednost imao je i na polovini meča (7:3), ali i uoči posljednjih osam minuta (9:5).

Uslijedila je serija od pet vezanih golova Turkoana za vođstvo od 10:9, 57 sekundi prije kraja.

Konačan rezultat i bod Primorcu donio je Filip Gardašević 22 sekunde prije kraja.

Gardašević je bio najefikasniji u kotorskom timu sa tri gola, po dva su postigli Marko Mršić i Aljoša Mačić, a po jedan Vuk Drašković, Damir Crepulja i Đorđe Stanojević.

U Turkoanu, koji vodi Kotoranin Petar Kovačević, istakli su se Lukaš Djurik i Mehdi Marzuki sa po tri pogotka.

Primorac će u subotu igrati sa Vuljagmenijem iz Grčke (18), a u nedjelju igrati protiv mađarskog OSC-a (11).

Po dvije najbolje ekipe iz grupe nastaviće takmičenje u Ligi šampiona, dok će trećeplasirane i četvrtoplasirane sezonu nastaviti u Eurokupu, gdje ih čeka drugo kolo kvalifikacija.

