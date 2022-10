LŠ rezultati – Pobjeda i poraz Nikšića drugog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić sa dva poraza i pobjedom završio je drugi takmičarski dan završnog turnira Lige šampiona u Roštoku.

Nikšićki golbalisti u drugom kolu poraženi su od

njemačkog Čemnicera 15:5, dok je u trećem bolji bio litvanski Saltinis 8:5.

Utisak su popravili pobjedom protiv finskog Old Pauera 8:7.

Nikšić nakon dva takmičarska dana i četiri odigrana meča ima polovičan učinak.

Na startu turnira izabranici trenera Nikole Čurovića savladali su juče domaću Hanzu 12:7.

Ekipa Nikšića takmičenje na finalnom turniru nastaviće sjutra duelima protiv finski Aisti sporta (10.05) i portugalskog Andvisa (13.20).

Plasman u polufinale izboriće četiri prvoplasirana tima, dok će ostala dva igrati za peto mjesto.

Polufinalni dueli na programu su u nedjelju poslije podne, dok će osvajači trofeja i medalja biti poznati dan kasnije.

Nikšićki klub u Roštoku nastupa u sastavu Goran Macanović, Marko Nikolić, Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Mirnes Ramović i Velizar Obradović. Predvodi ih trener Nikola Čurović, kome asistira Branislav Bulatović.

