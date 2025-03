LŠ: PSŽ penalima do četvrtfinala, među osam i Bajern, Inter i Barselona

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Pari sen Žermena nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, a među osam najboljih su još Bajern, Inter i Barselona.

Pari sen Žermen je večeras na Enfildu, u revanš meč osmine finala, savladao Liverpul 1:0 i anulirao zaostatak iz prvog meča.

Promjene rezultata nije bilo ni nakon dodatnih 30 minuta, pa su jedanasterci odlučivali četvrtfinalistu.

U penal seriji francuski predstavnik slavio je 4:1.

U regularnom toku jedini pogodak postigao je Osman Dembele u 12. minutu.

Junak trijumfa bio je golman Đanuluiđi Donaruma, koji je odbranio penale Davidu Njunjezu i Kurtisu Džonsu.

Precizni su bili Vitinja, Gonsalo Ramos, Dembele i Dešir Due.

Za Liverpul precizan je bio samo Muhamed Salah.

Inter je u Milanu slavio protiv Fejnorda 2:1 i sa dva trijumfa izborio četvrtfinale.

U Roterdamu slavio je 2:0.

Milanski tim do pobjede vodili su Markus Tiram u 8. i Hakan Čalhanoglu u 52. minutu iz jednaesterca.

Jedini pogpdak za Fejnord postigao je Jakub Moder u 42. minutu.

Bajern je u Leverkuzenu pobijedio Bajer 2:0, nakon što je slavio i u MInhenu 3:0.

Strijelci u novoj pobjedi bili su Heri Kejn u 52. i Alfonso Dejvis u 71. minutu.

Barselona je pred svojim navijačima, u revanš meču osmine finala, savladala Benfiku 3:1 i sa dva trijumfa izborila nastavak takmičenja.

Prvi duel u Lisabonu dobila je 1:0. Do nove pobjede došla je golovima Rafinje u 11. i 42. i Lamina Jamala u 27. minutu.

Jedini pogodak za Benfiku postigao je Nikolas Otamendi u 13. minutu.

Za plasman u četvrtfinal sjutra će igrati: Lil – Borusija Dortmund, Arsenal – PSV Ajndhoven, Aston Vila – Briž i Atletiko – Real.

