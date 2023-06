Lovćenu prvo mjesto

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lovćena pobijedili su danas u Kotoru ekipu Internacionala 2:1, u trećem kolu baraža za popunu Druge lige.

Obje ekipe, pobjedama u prva dva kola protiv rožajskog Ibra, osigurale su plasman u Drugu ligu.

Cetinjski tim do pobjede vodili su Nikola Perović u 15. i Marko Draganić u 89. minutu.

Jedini pogodak za Internacional postigao je Aleksandar Ćulafić.

Plasman u baraž izborili su pobjednici seniorskih liga tri Udruženja klubova FSCG – Jug, Centar i Sjever, odnosno Lovćen, Internacional i Ibar.

Igralo se po jednokružnom bod sistemu svako sa svakim, a plasman u Drugu ligu izboriće dvije najbolje ekipe.

