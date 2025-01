Ljutić slavila u Kurševelu

Podgorica, (MINA) – Hrvatica Zrinka Ljutić pobjednica je noćnog slaloma u Kurševelu.

Ljutić je u sedmom slalomu sezone Svjetskog kupa alpskih skijašica bila vodeća i nakon prve vožnje, a do treće pobjede došla je u ukupnom vremenu minut, 45 sekundi i šest stotink.

Slavila je ove sezone i u Zemeringu i na Kranjskoj Gori.

Ljutić je sekundu i 26 stotinki bila brža od Šveđanke Sare Hektor, dok je treće mjesto zauzela Njemica Lena Dir sa zaosttakom od sekundu i 28 stotinki.

Na četvrtom mjestu završila je Austrijanka Katarina

Linsberger, peta je bila Švajcarkinja Kamil Rast, a šesta Lara Kolturi, Italijanka koja vozi za Albaniju.

Rast je vodeća u plasmanu slaloma sa 450 bodova i ima 41 više od drugoplasirane Ljutić.

Holdener je treća sa 345 bodova.

Italijanka Federika Brinjone vodeća je u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 799 bodova i ima 70 više od Lare Gut-Behrami.

Rast je treća sa 607 bodova.

