Ljube Andrić potpisala za Budućnost Bemax

Podgorica, (MINA) – Novljanka Ljube Andrić nova je članica Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Andrić, koja ima 17 godina, minule sezone nastupala je za dva kluba i igrala u četiri konkurencije.

Sa ekipom Primorja nastupala je u Prvoj A ženskoj crnogorskoj ligi, gdje je na 14 utakmica imala prosjek 14,7 poena i 12,1 skokova, dok je sa kadetkinjama osvojila četvrto mjesto na finalnom turniru u Podgorici.

Igrala je i za juniorke Sea Starsa sa kojima je bila vicešampion Crne Gore.

Za tivatski klub nastupala je i u WABA ligu do 17 godina, sa kojim je osvojila četvrto mjesto, a bila je najbolji strijelac i skakač ekipe (185 poena i 140 uhvaćenih lopti na 13 utakmica).

Andrić je prošle godine bila dio U16 reprezentacije Crne Gore, koja je igrala finale B prvenstva Evrope i izborila A diviziju, a ovog ljeta sa juniorskom reprezentacijom osvojila je B prvenstvo Evrope, gdje je imala prosjek 8,6 poena i 9,6 skokova.

“Prije svega želim da se zahvalim ljudima iz Budućnosti, koji su prepoznali potencijal baš u meni. Hvala i mom klubu Primorju na svemu u dosadašnjem dijelu karijere. To je za mene iskorak u karijeri i sigurno da osjećam zadovoljstvo”, rekla je Andrić.

Ona je naglasila da je dosta igračica iz juniorske reprezentacije u podgoričkom klubu i da se raduje što će biti na okupu.

“Sigurno da imam veliki motiv da dodatno napredujem. Nadam se da ću opravdati očekivanja i da ću nastaviti da napredujem”, kazala je Andrić.

