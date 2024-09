Ljesar objavio spisak za turnir u Poreču

Podgorica, (MINA) – Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je spisak igrača za međunarodni turnir u Poreču.

Ljesar je pozvao 14 igrača.

Na spiskui su golmani: Balša Đurković (Bajo Pivlajnin), Milun Sekulić (Titograd) i

igrači: Nemanja Krunić (Bajo Pivljanin), Luka Vuletić (Lucenec, Slovačka), Balša Bojanović, Kenan Tafic, Goran Delić, Marko Spasojević, Nemanja Nikolić, Nikola Cimbaljević (Titograd), Anel Kandić (Kantijeri, Italija), Goran Davidović (Bajo Pivljanin), David Puletić i Lazar Kostić (De Homel, Holandija).

Turnir u Poreču biće odigran od 22. do 26. septembra.

Prvog dana crnogorska selekcija igraće sa Turskom (16.00).

Dan kasnije u istom terminu sastaće se sa Letonijom, dok će 26. septembra Crna Gora igrati za konačan plasman.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS