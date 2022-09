Liga šampiona rezultati – Poraz Dinama u Milanu, neriješeno u Varšavi

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri zagrebačkog Dinama poraženi su večeras na San Siru od Milana 3:1, u utakmici drugog kola E grupe Lige evropskih šampiona.

Nekadašnjeg prvaka Evrope do prve pobjede ove sezone vodili su Olivije Žiru u 45, Aleksis Salemakres u 47. i Tomazo Pobega u 77. minutu.

Jedini pogodak za Dinamo postigao je Mislav Oršić u 56. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu F Grupe, između Šahtjora iz Donjecka i Seltika iz Glazgova, koji su u Varšavi igrali 1:1.

Škotski predstavnik poveo je autogolom

Artjom Bondarenko u 11. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Mihail Mudrik u 29. minutu.

Ostali večerašnji mečevi zakazani su za 21 sat. Sastaće se:

Grupa A

Rendžers – Napoli

Grupa E

Čelzi – Salcburg

Grupa F

Real Madrid – Lajpcig

Grupa G

Kopenhagen – Sevilja

Mančester siti – Borusija Dortmund

Grupa H

Juventus – Benfika

Makabi Haifa – Pari Sen Žermen

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Grupa A

Liverpul – Ajaks 2:1

Grupa B

Bajer Leverkuzen – Atletiko Madrid 2:0

Porto – Briž 0:4

Grupa C

Viktorija Plzenj – Inter 0:2

Bajern – Barselona 2:0

Grupa D

Sporting – Totenhem 2:0

Olimpik Marsej – Ajntraht 0:1

