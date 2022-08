Lalošević uz Mariju Vuković u finalu Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević i direktor direktorata za sport Zoran Jojić doputovali su u Minhen i biće podrška Mariji Vuković u finalu skoka u vis na Evropskom prvenstvu u atletici.

Vuković je plasmanom u finale ostvarila najveći uspjeh crnogorske atletike na šampionatima Evrope.

“Marija, ti si ponos Crne Gore. Tvoji uspjesi će ostati duboko zapisani u istoriji crnogorske i svjetske atletike. Puno sreće u nastavku takmičenjima, mi smo uz tebe!”, kazao je Lalošević.

On se tokom boravka u Minhenu razgovarao sa predsjednikom Evropske atletske federacije, Dobromirom Karamarinovim oko pomoći u mobilijaru za bacačke sportove, koji će evropska asocijacija pokloniti crnogorskom Atletskom savezu.

Tema sastanka bila je i pomoć oko izgradnje atletske staze u Podgorici.

Dan ranije, u razgovoru sa čelnicima saveza, pomoć je nagovijestio i predsjednik svjetske atletske federacije, legendarni Sebastijan Kou.

