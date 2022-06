Lalošević uručio Draškoviću plaketu za doprinos sportu

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević uručio je danas plaketu za doprinos sportskoj oblasti crnogorskom velemajstora šaha Luki Draškoviću.

Laloševič je, na prijemu, kazao da kontinuirani rad koji pokazuju naši mladi, talentovani sportisti rezultira na pravi način, što ga čini izuzetno ponosnim.

“Luka je predstavnik mlade generacije šahista koji će tek pokazati svoj pravi potencijal. Biće mi drago da prisustvujem tom razvojnom putu”, kazao je Lalošević.

Drašković se, kako je saopšteno, zahvalio na prijemu i istakao značaj podrške Ministarstva sporta i mladih.

Sastanku je prisustvovao predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore Jovan Milović.

