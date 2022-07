Lalošević: Podrška razvoju e-sporta u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Elektronski sportovi ne mogu zamijeniti tradicionalne, ali svakako moraju imati svoju poziciju u sistemu, kazao je ministar Vasilije Lalošević.

On je naglasio da elektronski sportovi predstavljaju virtuelnu paralelu koja će igrati značajnu ulogu u vremenima koje dolaze.

Lalošević je ugostio predsjednika i generalnog sekretara Međunarodne federacije elektronskih sportova, Vlada Marineskua i Bobana Totovskog.

“Ubrzan razvoj IT sektora koji sve više generiše odnose u društvu ima i snažan uticaj na oblast sporta”, rekao je Lalošević.

Marinesku se zahvalio Laloševiću na prijemu i prepoznavanju značaja elektronskih sportova.

“Razvoj elektronskih sportova može imati višestruke benefite po državu u promotivnom, sportskom i ekonomskom smislu i da je dobro da Crna Gora to prepozna i iskoristi imajući u vidu značaj IT sektora na globalnom nivou”, rekao je Marinesku.

Saopšteno je da Savez elektronskih sportova Crne Gore, koji je trenutno registrovan kao nevladina organizacija, radi dobar posao na promociji i razvoj elektronskih sportova kao i pozicioniranju Crne Gore u toj oblasti.

Navodi se da naredni period treba iskoristiti da se ulože zajednički napori na njegovom pozicioniranju u sistemu sporta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Saveza elektronskih sportova Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS