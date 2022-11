Lalošević i Cikotić u radnoj posjeti Berlinu

Podgorica, (MINA) – Ministar Vasilije Lalošević i državna sekretarka u Ministarstvu sporta i mladih, Amina Cikotić učestvuju u radu konferencije u Berlinu, u organizuji francusko-njemačke kancelarije za mlade i Ministarstva vanjskih poslova Njemačke, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Na skupu učestvuju i članovi Upravnog odbora RYCO organizacije, predstavnici država Zapadnog Balkana, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova.

“RYCO je produkt zapadnobalkanske inicijative i Berlinskog procesa, koji ima

ključnu ulogu u promociji dijaloga za mlade, pomirenja, povjerenja, saradnje i dijaloga na Zapadnom Balkanu”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da će predstavnici crnogorske delegacije posjetiti i Bundestag i Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke.

